Coronavirus, mette in vendita mascherine al 6150% in più: scatta il maxi sequestro nel Napoletano

Giugliano. Aveva messo in vendita mascherine ad un prezzo superiore del 6150% ( Life Guard) e del 300 per cento quelle a velo. E per il titolare di una parafarmacia di Varcaturo è scattato un sequestro effettuato dai finanzieri del gruppo di Giuliano, su disposizione della procura di Napoli nord, diretta da Francesco Greco.Gli inquirenti hanno accertato che il titolare del negozio aveva acquistato circa 10.000 mascherine all’ingrosso per poi confezionarle ad una duna in confezioni singole. La procura sta valutando un’azione di vendita coattiva a prezzi correnti di mercato delle mascherine sequestrate.