Coronavirus, il video choc di Guido di «Un posto al Sole» contro Rai e Stato: «Scherzavo, ci siete cascati?»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La televisione di stato prima ci chiude nelle case, e poi fa i servizi in cui racconta che la gente sta a casa, che gli alberghi stanno perdendo le prenotazioni, che le metro, le piazze e i bar sono vuote. Ma volete mandarci al manicomio? Noi ve lo mettiamo in c**o!». L’invettiva contro “Mamma Rai” arriva proprio da uno dei suoi figli, l’attore di un posto al Sole, conosciuto da tutti gli amanti della soap opera comeIl protagonista della fiction napoletana ha pubblicato su Facebook un video nel quale, con toni molto accesi e a tratti volgari, si scaglia contro lo Stato: bersaglio particolare la gestione della comunicazione del Coronavirus offerta dalla Rai, la stessa emittente che da anni manda in onda la soap di cui è interprete.Una pillola lunga quattro minuti durante la quale Bellavia - apparentemente in preda a una crisi di rabbia - attacca senza peli sulla lingua il Governo, i suoi membri e quelli del Parlamento.. L’attore ha poi postato un secondo video in cui minimizza il tutto, facendo passare i toni polemici del primo come una provocazione nei confronti dei naviganti della rete. «Ci siete cascati è vero? Ho cercato di movimentare un po’ le vostre giornate noiose - spiega Bellavia - Siamo qui bloccati in casa senza fare niente. Pensate davvero che avrei potuto dire tutte quelle cose brutte contro il mio Stato, che mi ha permesso di lavorare con serenità per 24 anni? La dovete smettere di credere a tutte le str*****e che vedete sul web».