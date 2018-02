Venerdì 16 Febbraio 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Occorre una legge speciale per Napoli che non ha la possibilità, neanche con la migliore gestione possibile, di uscire da tutto il debito pregresso» ha detto il presidente della Corte dei Conti della Campania, Michael Sciascia a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. «Si deve creare - ha spiegato Sciascia - una gestione stralcio per i debiti pregressi e lasciare gli amministratori liberi di poter gestire una città che è in netta ripresa e che io vedo, ad esempio rispetto a Roma, molto meglio gestita. Vedo un miglioramento negli ultimi anni da cittadino ma anche come uomo delle istituzioni noto un maggiore interesse a trovare soluzioni legittime».