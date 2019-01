Cosche emergenti, nel centro storico di Napoli 4 nuove famiglie all'assalto dei Quartieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Gennaio 2019, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2019 08:58

La camorra del centro storico cambia pelle e affina nuove strategie. Se un magistrato esperto e qualificato come il procuratore Federico Cafiero de Raho non esita a ipotizzare uno scenario da «terrorismo camorristico», allora vuol dire che qualcosa sta cambiando. O, forse, è già cambiato. L'attentato dinamitardo della scorsa settimana contro l'ingresso della pizzeria Sorbillo indica almeno due cose. La prima: nel centro storico di Napoli gli equilibri che reggevano fino a prima dell'estate stanno cambiando. La seconda: i gruppi che si contendono il controllo dei traffici illeciti stanno adottando un know-how criminale nuovo, cercando - forse - un allarmante salto di qualità. Come d'altronde accade - e con offensiva ben maggiore anche ad Afragola - il ricorso alle bombe per piegare la resistenza di chi non accetta la minaccia dei camorristi sembra essere il naturale sviluppo dopo il terrore generato dalle «stese». Vediamo, allora, qual è la situazione degli equilibri e la mappa dei nuovi clan in ascesa nel cuore del centro di Napoli.DECUMANI E DINTORNIÈ tra via dei Tribunali e Forcella che vanno in scena le grandi manovre di mutamento criminale. Su un territorio ricco di risorse fresche per l'economia illecita della criminalità organizzata il gruppo della cosiddetta «paranza dei bambini» capeggiato da Emanuele e Pasquale Sibillo resta ormai solo un ricordo. Qui la presenza di vere e proprie bande di giovani hanno dovuto cedere all'incalzare magnifico e progressivo dei Mazzarella. Relegati in un angolo, hanno accettato di gestire solo qualche piazza di spaccio, e null'altro. Il che - capiamoci - in termini economici non è certo poca cosa, ma sul piano del prestigio criminale equivale a una mezza sconfitta.Considerate lo spazio territoriale come un triangolo composto da tre aree: Tribunali, Decumani fino a Santa Chiara; Forcella e la zona che da via Carbonara si estende lungo via Oronzio Costa, via Carbonara, fino al Borgo Sant'Antonio Abate (e dunque Porta Capuana). La complessità degli equilibri delinquenziali è massima, e spesso impedisce finanche di identificare con il nome di un nuovo «ras» il presunto sodalizio. Sui Tribunali, dopo aver subìto una sorta di aut aut dai Mazzarella, troviamo dunque i giovanissimi eredi dei Sibillo-Amirante-Brunetti: i «nuovi Sibillo». Su via Costa resistono i fedelissimi della famiglia Buonerba, noti come i «Capelloni», i cui capi per lo più sono ancora in carcere per gli effetti della faida di Forcella. E proprio a Forcella resistono i Giuliano della terza generazione, ma da alcune informative delle forze dell'ordine spunta anche il nome dei De Martino, soprannominati i «Caciotta». Detto per inciso: a Forcella tutti pagano il racket, ma nessuno denuncia. E la cocaina scorre a fiumi. Anche tra via Costa e il Borgo Sant'Antonio Abate le piazze di spaccio sono ancora molte, e continuano - nonostante la pressione delle forze dell'ordine - a fare affari d'oro.