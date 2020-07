Costumi all'ultima moda falsi: denunciati tre uomini a bordo di un'auto

Durante il servizio di controllo del territorio, questa mattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno controllato in via Carmignano tre uomini a bordo di un’autovettura rinvenendo all’interno dell’abitacolo due bustoni contenti 132 costumi da uomo recanti marchi contraffatti di note griffe.

L.F., F.S. e V.D.S. napoletani di 25, 20 e 23 anni, sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di prodotti con segni falsi. Uno dei tre, L.F. con precedenti di polizia, conducente della vettura, è stato anche sanzionato per non avere al seguito la patente di guida.

