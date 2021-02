Covid a Napoli, morto il brigadiere Fachechi: aveva 67 anni

Il Coronavirus si porta via anche il brigadiere in pensione Luigi Fachechi, 67 anni, per oltre venti anni in servizio presso la caserma di Marano di via Salvatore Nuvoletta. Fachechi, pugliese di origine, era ricoverato da qualche settimana in ospedale. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono peggiorate nelle ultime ore. Il 67 enne, molto noto e ben voluto nella città di Marano, è spirato proprio oggi in ospedale. Sulle pagine social dedicate alla città sono stati postati decine di messaggi di cordoglio alla famiglia e all'Arma dei carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 20:56

