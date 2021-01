Covid a Napoli, movida senza regole: scatta la multa per 14 ragazzi

Forte attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli al rispetto della normativa anticontagio. In città e provincia l’attività di controllo si sta concentrando nei luoghi maggiormente frequentate dai giovani. Ed è proprio in uno di questi, nel centrale Largo San Giovanni Maggiore, che i Carabinieri della compagnia centro hanno individuato e sciolto diversi assembramenti. 14 le persone sanzionate, 3 perché senza mascherina, le restanti perché in strada oltre l’orario consentito dal decreto governativo. I controlli saranno intensificati anche nei prossimi giorni.

