Covid, i dati delle scuole a Napoli: positivi altri 20 studenti e 4 professori. Focolaio in un istituto di Fuorigrotta

Scuola, ecco il resoconto giornaliero dei contagi Covid dell'Asl Napoli 1. I dati sono aggiornati a questa mattina ore 12,00 rispetto alle segnalazioni ed attività conseguenziali delle ultime 24 ore. Quindici alunni positivi (su 20 in totale) e quattro docenti sono risultati positivi in una scuola del quartiere Fuorigrotta: l'Istituto Comprensivo Statale Minniti, nel plesso di via Zanfagna, dove c'erano già tre alunni contagiati.

APPROFONDIMENTI LA RIPARTENZA Ritorno a scuola in Campania, resta il rebus trasporti. Dubbi sugli... L'EMERGENZA Avellino, psicosi alla scuola Perna:una madre positiva fa scatenare... IL CONTAGIO Covid nelle scuole di Portici, positivi tre bambini delle elementari

Y7W-CER

IL REPORT

Tutti i contatti stretti sono stati sottoposti a isolamento domiciliare e sono in corso le attività per eseguire il tampone con metodica molecolare in PCR. Nell’ultimo mese (23.12.202 - 23.01.2021) c’é stato un incremento di casi positivi tra gli studenti delle scuola infanzia / primaria da n°354 a n°423 (+19.49%) mentre nel periodo 01.12 - 23.01 da n°324 a n°423 (+ 30,56%).

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA