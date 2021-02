Covid a scuola, è boom di contagi a Napoli: a Chiaia, Stella e Vomero la maglia nera

Sono 25 studenti e 6 docenti i nuovi positivi nelle scuole della città di Napoli, secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano dell'Asl Napoli 1. Due giorni fa erano 37, ovvero 31 alunni e 6 prof. Ci sarebbe da stare tranquilli se non si considerassero le percentuali di contagio in aumento nelle scuole, in tutte le scuole dall'infanzia alle superiori di secondo grado, le ultime ad aver aperto i battenti con una presenza nelle classi del 50% e che in base alle indicazioni nazionali dovrà arrivare prima o poi fino a quota 75%.

Una chiusura generalizzata delle scuole non ci sarà. Non tanto per i dati quanto piuttosto per le sentenze del Tar, due di Napoli, ed una (due giorni fa) a Salerno che ha costretto il sindaco di Scafati, che aveva con apposita ordinanza chiuso tutto fino al 20 febbraio, a riaprire. Ed anche per dare un po' di tranquillità alle scuole dove gli stop and go rendono poco sereno il clima tra i ragazzi, soprattutto i più grandi. Si seguiranno altri criteri per la chiusura legate alle zone.

Veniamo alle percentuali. Nell'infanzia e nelle elementari dal 23 a ieri si è arrivati a quota contagi pari al 31,44% (2,6% in più rispetto a due giorni fa). Nella secondaria di primo grado il dato è pari al 26,30% (3,57% in più). Alle superiori si è a quota 11,18% quasi un punto percentuale in più rispetto all'8 febbraio. Va considerato tuttavia che le superiori sono partite dopo, nella prima settimana ci sono state le proteste e molti alunni non sono andati a scuola. La crescita c'è. E tutto senza considerare i contagi del personale scolastico.

Ci sono alcuni distretti sanitari dove l'Asl Na 1 ha registrato il maggior numero di contagi. Sui dieci distretti sanitari (a questi va aggiunto quello di Capri e Anacapri che è sempre Asl Na 1) nella metà si sono concentrati i casi di positività nelle scuole. Si parte dal distretto 27, Vomero-Arenella in cima alla classifica, diversi i positivi tra prof e alunni senza grossa distinzione tra infanzia, elementari, medie e superiori di secondo grado. Molte classi sono state messe in quarantena. Si passa poi al distretto 29, ovvero Stella-San Carlo all'Arena (con tre contagiati nella scuola dell'infanzia, due di scuola elementare e tre di scuola secondaria di I grado). Anche qui appena due giorni fa sono stati rilevati 9 positivi ai quali vanno aggiunti tutti i dati dei tracciamenti. Sula stessa lunghezza d'onda Chiaia-San Ferdinando-Posillipo. Soprattutto alle elementari, ma anche alle medie sono stati rilevati casi di positività tanto da costringere alcune scuole (per due volte è successo alla Fiorelli) a chiudere per effettuare la sanificazione. Poi c'è Bagnoli-Fuorigrotta, distretto sanitario 25. Partito male come numero di contagi, ora in ripresa. Infine Pianura e Soccavo, distretto 26, dove tuttavia la situazione sembra sotto controllo. E nessuna segnalazione all'Asl di positivi dalle scuole di Capri e Anacapri.

Screening domani in piazza Miraglia. Tamponi gratuiti grazie all'iniziativa promossa dal collettivo studentesco dei licei Genovesi e Vico, dall'Osservatorio popolare studentesco e dalla Rete Saperi e Cura. L'appuntamento è per le ore 15. Sul posto ci saranno medici specializzati. «Vogliamo ribadire - spiegano i promotori - che la sicurezza e la salute sono due questioni importantissime per noi e per il nostro rientro a scuola e pertanto chiediamo uno screening periodico e di massa per tutte le parti sociali della scuola. Vogliamo ricordare al presidente De Luca che ciò si può fare: tamponi, tracciamento e sicurezza devono andare di pari passo con la didattica in presenza».

