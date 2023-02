Covid in Campania: 299 i nuovi positivi, calano il tasso d'incidenza e l'occupazione in terapia intensiva

Il tasso di incidenza del Covid in Campania scende al 3,9 per cento con una flessione di circa un punto percentuale rispetto a ieri.

È quanto emerge dai dati diffusi con il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus diffuso dalla Regione Campania. I nuovi positivi sono 299 a fronte di 7662 tamponi eseguiti, di cui 2393 molecolari.

I decessi registrati sono 3, di cui due nelle ultime 48 ore. In calo anche l'occupazione dei posti in terapia intensiva: sono 13 (-3 rispetto a ieri). I posti occupati in area medica sono 249 (anche in questo caso si registra una flessione: - 9).