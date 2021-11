Sono 354, in Campania, i casi positivi nelle ultime 24 ore su 8.585 test esaminati. Come in ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, schizza in alto il tasso di contagio che infatti passa dal 2,77% di ieri al 4.12% di oggi. Zero i decessi per Covid. Negli ospedali aumentano i ricoveri in terapia intensiva che salgono a 19 (+4 rispetto a ieri) e in degenza dove se ne contano 259 (+15).