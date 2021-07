Covid in Campania, oggi 261 positivi e sette morti: l'indice di contagio sale al 3,59%, aumentano ancora i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 261 positivi su 7.275 tamponi molecolari esaminati, 91 in meno di ieri con 1.155 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,59% dei test, più di mezzo punto percentuale in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 4,17%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.578 il numero di vittime con i sette decessi registrati dall'unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore e aumenta - e questa non è una buona notizia - il numero dei ricoveri ospedalieri: 189 ricoverati con sintomi, cinque in più di ieri, e 11 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.