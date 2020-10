Resta invariato il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania. Sono 63 i posti letto di terapia intensiva occupati, stesso dato di ieri, su un totale di 110 posti di terapia intensiva disponibili su base regionale. Sono 636 i pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid, 60 in più rispetto al dato di ieri, su un totale di 820 posti letto di degenza disponibili su base regionale.

In Campania sono 10.191 le persone attualmente positive (+594 rispetto a ieri), di cui 9.493 (+535) in isolamento domiciliare, il 93% del totale. Oggi in Campania sono stati registrati 664 nuovi casi, dato in calo rispetto a quello di ieri quando i nuovi casi registrati sono stati 769.

