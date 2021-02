Napoli, il cardinale emerito Sepe ringrazia la Madonna di Pompei per la guarigione dal Covid

Il cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo emerito di Napoli, ha celebrato la messa nel Santuario di Pompei, all'altare maggiore, per dire grazie alla Regina del Rosario per la guarigione dal coronavirus. A metà gennaio, colpito dal Covid 19, fu costretto al ricovero in ospedale.

LEGGI ANCHE Covid, il cardinale Sepe è guarito: negativo al tampone, va a Capodimonte

APPROFONDIMENTI LA CHIESA ​Don Mimmo Battaglia nuovo vescovo di Napoli: l'appello alla... L'EPIDEMIA Covid, il cardinale Sepe è guarito: negativo al tampone, va a...

Nell'Eucarestia, il Cardinale ha voluto ringraziare la Madonna di Pompei per aver ottenuto da Dio la grazia della guarigione. Presenti anche i Vescovi della Conferenza Episcopale Campana, che hanno salutato il cardinale con grande calore, ringraziandolo per suo servizio lungo e infaticabile da presidente dei Vescovi della regione. «Affidiamo il Cardinale alla Vergine Maria utilizzando il motto che egli usa spesso: C''a Maronna t'accumpagna!».

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA