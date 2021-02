Covid, docente positiva: a Mugnano off limits un'ala di una scuola media. Il sindaco: «Registriamo un'altra vittima»

Una docente contagiata e un'intera ala della scuola media Illuminato di via Pavese chiusa per precauzione. Sono le ultime decisioni assunte dal sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, di concerto con la dirigente scolastica. Gli alunni di tre sezioni, pertanto, resteranno a casa e seguiranno le lezioni con la modalità della didattica a distanza. Il primo cittadino di Mugnano ha inoltre comunicato che nelle ultime ore è stata registrata una nuova vittima da Covid-19. Il totale dei deceduti sale a 23. Gli attuali positivi sono 110, dieci dei quali tuttora ricoverati in ospedale.





