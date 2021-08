Covid, donna non vaccinata e intubata partorisce bimbo a 24 settimane a Napoli

Un'altra donna incinta non vaccinata e affetta da covid in modo grave - dopo il caso di una 31enne napoletana - è arrivata la note scorsa al II Policlinico di Napoli. La donna, 25nne di Vallo della Lucania , è giunta intubata e in condizioni gravi e i medici l'hanno subito operata per far nascere il bambino, molto prematuro, di 24 settimane.

«È arrivata - spiega all'ANSA Giuseppe Bifulco, direttore del dipartimento ad attività integrata materno infantile dell'Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli - in condizioni molto gravi, era già ricoverata a Vallo da tre giorni e poi è peggiorata. Abbiamo subito fatto nascere il bambino che è chiaramente in condizioni critiche. Ora dobbiamo aspettare una settimana-dieci giorni per vedere se ci saranno complicazioni e valutarlo».

La donna dopo il parto è in terapia intensiva in condizioni molto gravi. «Attualmente - spiega Bifulco - abbiamo quindi otto donne arrivate incinte non vaccinate e con il covid in clinica ostetrica, due in terapia intensiva e due in malattia infettive. Ancora una volta ripeto l'appello a tutte le donne incinte, non devono avere paura della vaccinazione, non devono aspettare e farla subito, sappiamo che non succede nulla a loro e al feto».