Covid Campania, nuovo record positivo ​per l'indice dei contagi: scende al 2,35%. Altri 27 morti e 753 pazienti guariti

Covid, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

209 positivi (161 asintomatici e 48 sintomatici) su 8.883 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari al 2,35%, in ulteriore calo rispetto al 2,47% registrato ieri, ed è il valore più basso registrato dall'inizio della seconda ondata;

APPROFONDIMENTI IL PIANO Vaccino in vacanza, l'ok di Figliuolo: «Forniremo le dosi,... IL TEMA Green pass, via nell'Ue ma Italia in ritardo (e paga il turismo).... MEDICINA Covid: parte a Napoli la sperimentazionedi una nuova terapia per...

27 morti (6 nelle ultime 48 ore, 21 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 7.315; 753 pazienti guariti, per un totale di 353.440;

posti letto occupati: 43 su 656 disponibili in terapia intensiva, 482 su 3.160 disponibili in degenza.