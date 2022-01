Covid a Napoli, il bollettino: in 15 giorni calato il numero dei positivi

Al 25 gennaio 2022 nella città di Napoli sono state somministrate 1.836.273 dosi: le prime dosi sono 759.511 di cui 19.319 nella fascia 5-11 anni. I dati sono stati riferiti dall'assessore comunale con delega alla Salute, Vincenzo Santagada, nel corso del Consiglio comunale convocato per relazionare sull'andamento della pandemia da covid in città.

Le seconde dosi sono 647.978 mentre i booster sono 354.722. La fascia d'età in cui si registra il maggior numero di vaccini inoculati è quella 50-59. Il vaccino più inoculato è il Pfizer con 1.215.793 di dosi. Dalla fotografia riportata emerge che nelle ultime due settimane la percentuale di positivi risulta in decremento ed è passata dal 27,13 per cento del 12 gennaio al 14,58 del 24 gennaio.

Santagada ha riferito che in questo arco temporale «abbiamo avuto 36.926 soggetti positivi di cui oltre l'85% asintomatici, percentuale che ieri ha toccato quota 97.53%». Sul fronte dei ricoveri in ospedale sono stati 5 negli ultimi tre giorni per un totale di 180, mentre sono 36.729 i cittadini attualmente in isolamento domiciliare. I ricoveri in terapia intensiva sono quattro e i deceduti 69. «Questo quadro - ha sottolineato l'assessore - è chiaramente ascrivibile sia ad un consistente incremento del tracciamento mediante i tamponi che alla vaccinazione».