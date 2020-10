Covid a Piano di Sorrento, il sindaco: «Scuole chiuse per un mese»

Ha lanciato un appello dalla sua pagina facebook il sindaco di Piano di Sorrento ( Napoli), Vincenzo Iaccarino, una riflessione con i genitori di alunni suoi concittadini, in cui analizzando la situazione generale, chiede di chiudere per un mese le scuole di ogni ordine e grado. Oltre che amministratore della città, Iaccarino è anche medico e la sua preoccupazione è bloccare la crescita dei casi. «Mi è stato comunicato stamani dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl la positività al Covid 19 di altri 3 nostri concittadini, il padre dei 2 bambini di 4 e 6 anni di cui vi ho dato notizi ieri e una giovane madre con la sua piccola di appena 20 giorni ricoverate al Secondo Policlinico in condizioni stazionarie a cui diamo un abbraccio forte» scrive e dopo una lunga disamina invita i concittadini a una riflessione, quella appunto di fermare la frequenza degli alunni nelle scuole. «Vi invito ora a una riflessione scevra da pregiudizi sulla situazione sanitaria che stiamo vivendo per il forte riacutizzarsi della pandemia e che vede bambini di scuola materna costretti a essere sottoposti al tampone nasofaringeo per verificarne l'eventuale positività al covid essendosi manifestati casi che hanno riguardato compagni di classe o familiari». Aggiunge: «L'eventuale decisione di sospendere temporaneamente le attività in presenza per un mese, ovviamente, riguarderà anche tutti contesti esterni associativi, sportivi cioè i luoghi dove gli assembramenti si concretizzano spontaneamente e pericolosamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA