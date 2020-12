Covid a Torre del Greco: altri 4 morti tra i 60 e i 70 anni

TORRE DEL GRECO. Non si arresta l’ondata di decessi nella città che detiene la maglia nera. Solo oggi morte altre quattro persone: sono due uomini e due donne. Si tratta del 74enne F.A. e del 65enne O.S. entrambi pensionati, come le due donne S.M.G. e V.M. che pure avevano 65 anni ciascuna. Sale a 52 il numero totale delle vittime della pandemia, dalla prima ondata: solo nella seconda fase morte 32 persone. E, con questo bilancio di vittime, non consola nemmeno il dato odierno delle guarigioni che ha raggiunto il record delle 181 mente i nuovi positivi sono 34 per un totale di 479 attuali contagiati.

Una notizia che arriva subito dopo quella del focolaio nello storico ospizio, dove in pochi giorni sono morti 5 novantenni, e che turba i cittadini. «Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va atutti i rispettivi parenti». I decessi a Torre del Greco sono all’ordine del giorno e arrivano anche a picchi come quello odierno, di 4 morti in 24 ore.

