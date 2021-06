Napoli, open day Pfizer per la seconda dose: richiami nel weekend alla Stazione marittima

Una nuova opportunità di ricevere la seconda dose entro il minimo di 21 giorni dalla somministrazione della prima dose per tutti coloro che sono stati vaccinati con Pfizer e senza esclusioni per fasce d’età. L’Asl Napoli 1 Centro ha infatti organizzato due open day per questo week end (sabato 3 e domenica 4 luglio) presso il centro vaccinale della Stazione Marittima. Le somministrazioni andranno avanti dalle ore 8,00 alle 20,00 sino ad un massimo di 1.500 dosi. La seconda dose Pfizer verrà somministrata a tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose prima del 13 giugno.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini, il grande flop di Napoli: solo 2% prenotati per open days... LA PREVENZIONE Vaccini al centro commerciale:mille dosi in una giornata L'EPIDEMIA Vaccini, open day deserti a Napoli e l’Asl punta sulle...

Gli open day sono aperti ai soli cittadini residenti a Napoli che hanno ricevuto prima dose Pfizer prima del 13 giugno. Per prenotare basta collegarsi dalle ore 10,00 di domani givoedì 1° luglio al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando. Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso sms che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto sms e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione. Per nessuna ragione saranno iniettate seconde dosi ai cittadini che, pur essendo stati convocati a seguito della adesione all’open day, dovessero risultare vaccinati in prima dose in una una data successiva al 12 giugno 2021.