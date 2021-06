Vaccini, il grande flop di Napoli: solo 2% prenotati per open days 1-2 luglio

È del 2% al momento l'adesione agli open day dell'Asl Napoli 1 per i giorni 1 e 2 luglio per le prime dosi. Per il 1 luglio su 1540 prime dosi a disposizione per 60-79 anni, si sono prenotate finora 28 persone; per il 2 luglio, per la stessa età, si sono prenotate al momento 37 persone.

Lo comunica all'ANSA l'Asl Napoli 1 che ha provato a lanciare i due open day per fare passi avanti nella somministrazione di prime dosi che a Napoli si è praticamente fermata. Prosegue l'esperimento degli hub nei distretti sanitari: al Vomero sono state somministrate 185 prime dosi senza prenotazione, un numero particolarmente alto viste le medie delle ultime settimane, mentre a Scampia solo in 15 si sono presentati per la prima dose.

L'Asl sta programmando ora di aprire dalla prossima settimana dei piccoli punti vaccinali in tutti i distretti sanitari cittadini, mentre sta verificando la tenuta dei grandi hub che al momento sono utilizzati praticamente solo per i richiami e a rotazione vengono chiusi, come l'hangar di Capodichino, che resta fermo oggi, domani e dopodomani.