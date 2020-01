Nel Comune di Napoli 152 edifici scolastici avranno le indagini sui solai finanziate dal Miur, che ha messo a bando le risorse stanziate con decreto dell’8 agosto 2019 (40 milioni di euro) per verifiche statiche.

«Considerato che nel corso degli ultimi anni diversi edifici scolastici di tutt’Italia sono stati interessati dal fenomeno di crollo di solai e controsoffitti degli edifici scolastici, come è peraltro capitato giorni fa in un plesso di San Giovanni - spiega l'assessore alla scuola Annamaria Palmieri - il Comune aveva presentato 170 istanze

per poter ottenere i 7000 euro ad edificio previsti dal bando».

Nella graduatoria pubblicata oggi il Comune di Napoli è risultato beneficiario del finanziamento per l’espletamento di verifiche di solai e controsoffitti per 152 edifici scolastici distribuiti in tutte le municipalità: «- contina Palmieri - ringrazio del grande impegno il Servizio Centrale Edilizia Scolastica e tutti i nostri tecnici».

