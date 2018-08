Giovanni, Matteo, Antonio e Gerry sono a casa: a Torre del Greco inizia il giorno del dolore

Venerdì 17 Agosto 2018, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 16:13

TORRE DEL GRECO - A pochi minuti dalle 13 le salme di Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione sono tornate a casa, nella loro Torre del Greco: al casello dell’autostrada dell'A3 i feretri dei quattro amici sono stati accolti da genitori e amici. Un lunghissimo applauso e tante lacrime per un dolore che non conosce conforto.È iniziato il giorno più triste, l’ultimo, quello dell’addio a Matteo, Gerry, Antonio e Giovanni, morti schiacciati sotto il ponte Morandi di Genova. Alle 13 un saluto privato accanto alla chiesa del Santissimo Crocifisso, sotto le abitazioni dei giovani nel quartiere Cappella Bianchini, il rione di origine dei ragazzi: centinaia tra parenti e compagni sono scoppiati in lacrime.Dalle 13.30 la camera ardente nella Basilica di Santa Croce dove sono state già posizionate le bare dei quattro ragazzi, l'una accanto all'altra, immerse in un tappeto di fiori bianchi. Alle 17:30 i funerali solenni nella Basilica di Santa Croce, con la funzione che verrà celebrata dal cardinale Crescenzio Sepe e che sarà trasmessa anche in streaming sulla pagina Facebook della chiesa.