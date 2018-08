CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Agosto 2018, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 22:59

TORRE DEL GRECO Erano diretti al mare in Calabria ma lungo la strada un improvviso cambio di programma che si è poi rivelato fatale: «Ragazzi, ma perché non ce ne andiamo a Nizza e poi a Barcellona? Forza! È estate. Ci divertiremo tantissimo». La beffa del destino: Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione - i 4 ragazzi di Torre del Greco morti nel crollo del viadotto Morandi - non dovevano trovarsi su quel ponte. Non secondo i loro piani iniziali: erano a Pontecagnano diretti verso il sud Italia, ma l’idea di trascorrere il Ferragosto in Costa Azzurra li ha convinti a un maledetto cambio di marcia. Uniti nella vita come nella morte, partiti insieme per le vacanze da Torre del Greco, torneranno insieme questo pomeriggio per il loro ultimo viaggio.Matteo era il rampollo di una delle dinastie di corallari più antica, nobile e ricca della città, i Donadio: nel suo futuro c’erano il bed and breakfast aperto pochi mesi fa a Ercolano insieme al fratello Salvatore e, ovviamente, l’azienda di famiglia, con la tradizione dell’oro rosso da rinnovare. Un predestinato, chi lo conosceva lo ricorda come pura gioia, un inno alla vita: appassionato di viaggi, mare, calcio e musica rock, girava il mondo ma poi tornava sempre a casa, dalla famiglia che era la sua bussola. Dopo la morte del padre, gli erano rimasti la mamma Alina, il fratello Salvatore, la sorella Leri. Matteo stava andando proprio da lei, a Nizza. Tra le lamiere della Volkswagen Polo dove è rimasto ucciso i soccorritori hanno ritrovato la sua chitarra: avrebbe suonato e cantato in compagnia dei suoi più cari amici, sicuro che insieme si sarebbero divertiti, ancora una volta.La musica era la passione anche di Antonio Stanzione, 29 anni: gli occhiali da sole perfino di sera, il ciuffo castano scompigliato sulla fronte spaziosa e il viso da modello, Antonio era un promettente deejay, oltre a essere un portatore del carro dell’Immacolata, la santa protettrice di Torre del Greco.