Custode in ferie, il cimitero di Marano è ancora chiuso. Cittadini attendono all'esterno

Custode in ferie (non sostituito) e cimitero ancora chiuso al pubblico. A Marano i cancelli del cimitero di via Vallesana, la cui apertura è prevista per le ore 7,30, sono ancora chiusi. L'unico custode rimasto in servizio (altri sono ormai in pensione) avrebbe ottenuto un permesso ma non è stato al momento sostituito da altri municipali. Almeno venti persone attendono da circa un'ora che qualcuno arrivi sul posto e consenta ai cittadini di accedere negli spazi comunali. Non è la prima volta che accade. Il Comune è alle prese con una gravissima carenza di organico, ma non di rado si registrano anche problemi di comunicazione interna tra gli uffici. © RIPRODUZIONE RISERVATA