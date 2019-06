Martedì 18 Giugno 2019, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta in carcere Aniello Lombardi, il pensionato 83enne che sabato sera ha ucciso Giuseppe Di Francesco, titolare di uno chalet in via Trieste, a Palma Campania, ed ha ferito altre due persone, figlia e genero della vittima. Oggi c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto: il giudice del tribunale di Nola ha disposto che l’anziano uomo debba rimanere a Poggioreale, almeno per il momento. Niente domiciliari o, comunque, soluzioni alternative al carcere, come aveva chiesto la difesa. Intanto, c’è attesa per i funerali del commerciante palmese, che si terranno giovedì mattina nella chiesa del Santissimo Rosario. Il giudice ha disposto la restituzione del corpo di Di Francesco alla famiglia, dopo l'autopsia di oggi pomeriggio. Alle 9 la salma partirà dallo chalet per raggiungere la chiesa. Sarà lutto cittadino: a Palma Campania è ancora forte la commozione per la morte di Giuseppe, benvoluto da tutti e punto di riferimento dell’intera comunità.