Napoli, denunce di massa per allacci abusivi a Scampia, il comitato Vele: «Qui c'è disperazione»

«Un'operazione vergognosa che non tiene conto delle condizioni disperate e abbandono in cui continuano a vivere le famiglie delle Vele di Scampia». Non usano mezze misure i rappresentanti del comitato Vele di Scampia per criticare, come sottolineano, «le denunce di massa eseguite dalle forze dell'ordine negli ultimi due giorni a carico degli occupanti dei palazzoni della periferia a nord di Napoli».

«Un'iniziativa - sottolineano i portavoce - che soprattutto non tiene conto del lavoro paziente che in questi anni era stato avviato per trovare soluzioni sostenibili e soprattutto sicure sul consumo dell'elettricità». «Con assessori della passata amministrazione comunale - ricordano in una nota stampa - ci sono stati innumerevoli incontri ai quali ha partecipato anche la società di gestione del servizio elettrico. Incontri che ci avevano portato anche ad importanti passi avanti dove si è dimostrato, carte alla mano, la volontà del comitato e degli abitanti di trovare soluzioni concrete».

«Dal dialogo tra le parti, interrotto dal Covid si è passati direttamente alle denunce di oggi e in un momento storico in cui i costi dei consumi sono aumentati spropositatamente le forze dell'ordine si presentano in uno dei complessi abitativi più poveri d'Europa per denunciare gli abitanti per gli allacci dell'elettricità». «Siamo convinti che l'operazione di questa mattina non possa non aver avuto un avallo politico ma non esiteremo a mobilitare le famiglie, quelle già presenti nei vele come risulta dal censimento del 2015, a manifestare contro questa ennesima intollerabile ingiustizia».