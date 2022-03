«C'è un solo patto da firmare, casa, lavoro e diritto a campare». C'è scritto questo sullo striscione firmato comitato Vele Scampia esposto sulle impalcatura di un edificio in Piazza Municipio a Napoli. Lo striscione contesta la firma del Patto per Napoli, in programma domani con l'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi.