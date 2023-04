Ieri pomeriggio in via Porta Nolana, due persone in fuga sono state raggiunte dalla polizia.

Una delle due è stata trovata in possesso di un cellulare risultato rubato il giorno precedente di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 42enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione, mentre il cellulare è stato restituito alla proprietaria.