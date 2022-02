Disabili, il programma approvato nella legge di stabilità in Campania

La giunta regionale della Campania ha approvato il disegno di Legge di Stabilità per il 2022, e il disegno di legge di Bilancio per il triennio 2022-2024. Nei documenti di finanza approvati - secondo quanto rende noto Paolo Colombo, garante dei disabili della Campania - è stata prevista «la piena tutela delle fasce deboli, delle politiche sociali, e introdotti criteri di progressività sui tributi regionali. La manovra finanziaria inoltre prevede la salvaguardia di alcuni servizi ritenuti prioritari quali il trasporto pubblico gratuito per gli studenti, il contenimento dei canoni idrici e dell'edilizia sociale. Per cui il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato la manovra di Bilancio della Regione Campania per il triennio 2022/2024».

In particolare, spiega Colombo, ecco i punti principali: