Disegnare le superfici, c'è il seminario dell'Ordine Architetti PPC Napoli e provincia

“Disegnare superfici” è il tema di un seminario tra “Sport e Professione”, organizzato a corollario del 9° Torneo amatoriale dell'Ordine Architetti PPC Napoli e provincia su come disegnare le superfici, che i terrà il 29 giugno, dalle 16.30 nella biblioteca comunale di Afragola, in via Firenze. Nel merito ci sarà la presentazione del trofeo prodotto dalla DSC Marmi.

Il seminario, moderato dall’architetto Antonella Iovino, ha lo scopo di illustrare ai professionisti la capacità e le potenzialità che i nuovi macchinari possiedono. Nello specifico, si partirà dall’illustrare la produzione di nuovi materiali, le lastre di marmo, con le moderne macchine che hanno aperto così un orizzonte nuovo per la lavorazione delle superfici.

L’apertura del meeting è prevista alle 16:30 con gli interventi del professore Antonio Pannone, sindaco di Afragola, del professore e architetto Leonardo Di Mauro, presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, dell’architetto Giovanni Balzano, players e fondatore del Torneo e dell’architetto Antonio Cerbone, consigliere dell’Ordine degli Architetti Ppc. A seguire l’avvio dei lavori con le relazioni del professore Salvatore Cozzolino, di ADI-Campania Associazione Disegno Industriale, dell’architetto Mario Ricciardi, players e autore di un’idea del trofeo del torneo, e di Pasquale De Stefano, amministratore DSC Marmi e realizzatore del trofeo. Alle 19 è previsto un question time” e si chiude con un buffet e i saluti.