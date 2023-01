Disoccupati occupano il Duomo di Napoli

Protesta dei disoccupati 'Movimento 7 novembre' e 'Cantiere 167': per alcuni minuti hanno occupato il Duomo di Napoli ed è stato messo in atto un presidio sia all'interno che all'esterno della sede del Consiglio comunale, in via Verdi. «Contro la precarietà e la disoccupazione» chiedono «il salario minimo, lavoro o non lavoro dobbiamo campare».

«Mentre si spendono miliardi per le spese militari, si tagliano i soldi del reddito senza garantire vero lavoro vero e con salari dignitosi - spiegano - le istituzioni locali ritardano ancora le risposte per il movimento dei disoccupati organizzati di Napoli».