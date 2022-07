Dj morto dopo barbecue nel Napoletano: «Istanza esumazione? La giustizie è in ferie»

«Non si può assolutamente assegnare un fascicolo così delicato con una richiesta di esumazione ad un pm in ferie». Esprime rammarico l'avvocato Sergio Pisani, legale di Giuseppe Marziatico, 49enne napoletano padre di Filippo, il dj di 20 anni morto lo scorso 8 luglio all'ospedale di Frattamaggiore dove era arrivato con una serie di ustioni provocate durante l'accensione di un barbecue.

Marziatico, nei giorni scorsi, ha lanciato pesanti accuse nei confronti dei sanitari che hanno assistito il figlio subito dopo il grave incidente domestico. Ora, preso dallo sconforto, annuncia una manifestazione in piazza contro le i lunghi tempi della giustizia italiana che, a suo dire, «stanno negando i diritti di un ragazzo di appena venti anni». «Ho chiesto che a decidere fosse il pm di turno, - ha aggiunto Pisani - e mi sono sentito rispondere che deciderà il magistrato titolare, lunedì al ritorno delle ferie. La giustizia non va in ferie e soprattutto questa giustizia non è degna di un paese civile»