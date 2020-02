Elisoccorso, convocati in Regione i sindaci di Capri e Anacapri

Capri - E’ stata convocata per domani martedì 4 febbraio negli uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania una riunione per discutere della nuova emergenza elisoccorso notturno a Capri dopo il nuovo trasferimento a Pontecagnano dell’eliambulanza che era stata dislocata all’Ospedale del Mare di Napoli.

All’incontro con il direttore generale regionale dell’ufficio Antonio Postiglione, parteciperanno i sindaci di Capri ed Anacapri Marino Lembo ed Alessandro Scoppa ed il consigliere delegato alla Sanità della Città di Capri, Bruno d’Orazi.

Nei giorni scorsi l'Unione Nazionale Consumatori delegazione di Capri, aveva inviato al presidente della Regione Vincenzo De Luca, all'ASL Napoli 1 Centro ed ai due sindaci la petizione sottoscritta da oltre tremila cittadini dell'isola per chiedere il ripristino e la continuità del servizio di soccorso notturno in eliambulanza per Capri e la realizzazione di una piazzola di atterraggio per le eliambulanze nel territorio del Comune di Capri.