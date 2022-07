Napoli, don Merola ricoverato per Covid

E' ricoverato in ospedale per Covid don Luigi Merola, il sacerdote di Marano presidente della Fondazione "A' voce d'è creature".

E' stato proprio il prelato, molto noto per le sue iniziative di carattere sociale, attraverso la pagina Facebook della fondazione, a rendere noto il suo ricovero, pubblicando anche una foto che lo ritrae in ospedale e con tanto di mascherina.

«Sereno mercoledì a tutti! – scrive il sacerdote -. Qui, in ospedale, mi rendo conto ancor di più che dobbiamo volerci bene e aiutare sempre chi sta nel bisogno. Non dobbiamo far passare la nostra vita senza aver lasciato un segno: fate del bene sempre!».