Martedì 7 Agosto 2018, 14:28

Una 20enne napoletana é stata trasportata all'ospedale Loreto Mare in gravi condizioni con numerose ferite da taglio sul corpo. La giovane donna è giunta al nosocomio a bordo di un taxi e, al momento, non sono conosciute le cause del ferimento.I sanitari hanno riscontrato 5 ferite da taglio importanti distribuite tra il torace e gli arti e sono in corso i primi accertamenti diagnostici per stabilire il quadro clinico della vittima, assistita con un codice di massima urgenza.