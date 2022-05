Aggrediscono una donna e, alla vista dei poliziotti, tentano la fuga in piazza Garibaldi a Napoli. Ma gli agenti riescono a bloccarli e li trovano in possesso di una catena di ferro, utilizzata per colpire la vittima nel tentativo di sottrarle lo zaino. L.Z. e Y.Z., algerini di 25 e 48 anni con precedenti di polizia, sono in arresto per tentata rapina e inottemperanza ai decreti di espulsione dal territorio nazionale già emessi precedentemente nei loro confronti.