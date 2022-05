Donna confessa di aver ucciso il suo partner e la polizia lo trova sepolto in giardino

Una donna di Miami Gardens, periferia di Miami, USA, ha raccontato a una delle sue vicine di aver ucciso il suo compagno e poco dopo la polizia si è presentata a casa dell'omicida e ha scoperto il corpo dell'uomo sepolto nel cortile sul retro, secondo quanto riferiscono i media locali.

Della morte dell'uomo, la cui identità non è stata fornita, non si sapeva nulla fino a quando la donna non ha parlato con la vicina, secondo quanto ha raccontato il canale WSVN. La notizia si è diffusa nel quartiere e qualcuno ha chiamato il numero di emergenza, dopodiché la polizia si è presentata con un mandato di perquisizione a casa della donna e ha scoperto una tomba improvvisata nel cortile sul retro dove ha trovato il corpo di un uomo.

Il caso è ancora sotto inchiesta e la polizia non ha fornito ulteriori dettagli se non il ritrovamento di un cadavere e l'arresto della donna, che, secondo il WSVN, ammanettata prima di essere portata in questura, ha salutato i vicini e si scusa per il disagio arrecato.

Un vicino ha registrato un video in cui afferma che la donna ha detto alla vicina a cui ha confessato il crimine di essere «affranta» e ha specificato che l'uomo è morto per strangolamento.