Centrale dello spaccio con telecamere: tre pusher in arresto nel Napoletano

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Prauss a Casandrino presso un appartamento in cui hanno sorpreso tre persone in possesso di 9 stecche di hashish del peso di circa 14 grammi, di numerose bustine con 40 grammi di marijuana, di un bilancino, di diverso materiale per il confezionamento della droga e di 275 euro; inoltre, hanno accertato la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio e lo hanno sequestrato. Raffaele Lucci, Antonio Sammarco e Cosimo Castaldo, santantimesi tra i 23 e 37 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

