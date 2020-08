In scooter con 17 dosi di cocaina, pusher arrestato a Secondigliano

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostante stupefacenti, gli agenti del commissariato Secondigliano hanno notato in via Del Cassano un uomo a bordo di uno scooter che, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga ma ha impattato contro un autobus in transito.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo che è stato trovato in possesso di 17 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 4,1 grammi.

Gennaro Iorio, 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato poiché sorpreso alla guida del veicolo con patente revocata in quanto già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA