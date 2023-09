Napoli: droga e sostanze psicotrope, fermato nella zona della stazione

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a Napoli, nel transitare in via Carriera Grande hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 7 involucri di eroina del peso di 1,70 grammi circa, un involucro di cocaina del peso di circa 20 grammi, 280 compresse di sostanze psicotrope, diverso materiale per il confezionamento della droga e 100 euro.

Un 52enne marrocchino, con precedenti di polizia anche specifici e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.