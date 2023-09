Medicina a numero chiuso, Manfredi: «Ampliare i posti ma non cancellare i quiz»

«È un tema che ho affrontato tante volte, sia da rettore che da ministro. Io ho sempre ritenuto che la strada da seguire sia quella dell'ampliamento del numero di posti ma non dell'eliminazione dell'esame di ammissione». Lo ha detto parlando della richiesta di abolire i test per entrare alle università di medicina, il sindaco di Napoli, ed ex rettore della Federico Ii e ministro dell'Università, Gaetano Manfredi.

«Veniamo da un'esperienze di 20-30 anni fa - ha spiegato a margine dell'iniziativa al Polo Universitario a San Giovanni a Teduccio - dove il numero di studenti era enorme e non c'era una qualità della formazione che garantiva delle buone professionalità. Ci sono stati sicuramente dei grandi errori di programmazione che hanno ridotto eccessivamente il numero degli accessi, quindi credo che la strada maestra sia quella di aumentare in maniera significativa la platea, sapendo che questo consente una crescita che sia bilanciata».