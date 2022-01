Droga giù dalla finestra a Sant'Antimo: arrestato 30enne napoletano

Blitz a Sant'Antimo, nel complesso edilizio di case popolari di via Solimena. Lì gli agenti hanno visto un uomo lanciare dalla finestra una busta di patatine: all'interno, 44 stecche di hashish del peso di circa 89 grammi. Così è scattata la perquisizione nell’appartamento: i poliziotti hanno rinvenuto la lama di un taglierino, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. E il 30enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato.