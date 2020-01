Fiumi di droga tra Marano e la Sardegna, il tribunale di Cagliari ha condannato (a vario titolo) dodici persone. Si tratta di Luigi Del Prete, originario di Marano, condannato a 18 anni di carcere, Stefano Medda (19 anni e 2 mesi), Antonio Tintis (12 anni), Matteo Tintis (10 anni e 1 mese), Gaetano Tintis (12 anni), Fabrizio Medda (10 anni), Vittorio Piras (10 anni e 6 mesi), Carlo De Luca (8 anni), Tomas Piras (2 anni), Giancarlo Arena (9 anni), Emiddio Romano (6 anni), Fabrizio Moroni (10 anni).



L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dai magistrati, era riuscita a trasportare sull’isola più di dieci tonnellate di hashish per un valore di venti milioni di euro. Diverse le tecniche utilizzate per nascondere i carichi: pacchi di sostanze stupefacenti tra le pedane di birra, nell’intercapedine di un motoscafo e in alcune casse di legno. Agli indagati furono sequestrati dai militari della Finanza di Cagliari beni immobili, auto e conti correnti per un valore di quattro milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA