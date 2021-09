Elicotteri in volo sul parco popolare, un arresto ed è raffica di controlli

Elicotteri in volo sul Parco di edilizia popolare “Penniniello” a Pontecagnano. Il blitz è anti-droga. A finire in manette un 44enne di Scafati: bloccato in via Vittorio Veneto, mentre vede sa una dose di cocaina a un cliente.

In più sono stati denunciate per furto di energia elettrica due persone e, per porto abusivo e alterazione di armi, un 24enne. Il ragazzo è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso, replica del modello “Glock”, completa di caricatore e 8 cartucce. Ancora: rinvenuti e sequestrati, in aree comuni dell’isolato 21, undici grammi di “cocaina” e 102 grammi di “marijuana” suddivisi in 110 dosi già confezionate.

Altre 26 perquisizioni di locali sono state realizzate a Pompei. Controllati 98 persone e 34 veicoli. Due assuntori di droga segnalati al prefetto perché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana.