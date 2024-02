Emergenza carceri a Napoli, Gratteri incontra Garante

Il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri si è recato ieri nella sede del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. L'incontro - informa una nota del Garante - si inserisce «nella cornice della più ampia collaborazione istituzionale proficuamente avviata dal Garante nazionale nei giorni scorsi anche con le Autorità della Regione Campania».

«La riunione tra il Procuratore di Napoli e il Collegio del Garante - prosegue il comunicato - ha toccato quindi i temi dell'esecuzione penale ed alcune questioni riguardanti le strutture penitenziarie del territorio di comune competenza, in particolare si è sottolineata la necessità di intervenire sulla situazione sanitaria in carcere, di programmare azioni volte a ridurre il disagio anche psichico delle persone detenute e di lavorare, insieme all'Amministrazione penitenziaria, sulla prevenzione del rischio suicidario».

«Il Presidente del Garante Felice Maurizio D'Ettore e il Procuratore Nicola Gratteri hanno poi valutato l'opportunità di un'azione congiunta mirante alla tutela del diritto alla salute delle persone private della libertà anche attraverso la stipula di eventuali Protocolli d'intesa che il Procuratore Gratteri ha già proposto in varie sedi istituzionali», conclude la nota.