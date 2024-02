Nicola Gratteri procuratore di Napoli: arrestato pregiudicato calabrese per minacce

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno e di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza, emessa su richiesta della Procura di Salerno, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvo Gregorio Mirarchi, pregiudicato per armi e droga, accusato ora di minaccia a pubblico ufficiale, aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini sono partite dalla scoperta di una lettera proveniente dalla Procura di Catanzaro e diretta nei confronti di Nicola Gratteri, all'epoca dei fatti Procuratore di Catanzaro.

Il testo conteneva minacce di morte esplicite nei confronti del magistrato e di un sostituto procuratore se non si fossero adoperati per far uscire dal carcere, entro un breve limite di tempo, l'autore del testo stesso.

Dall'analisi dei riferimenti presenti nel testo della lettera minatoria - si legge in una nota del procuratore Giuseppe Borrelli - la polizia giudiziaria aveva gia individuato Mirarchi come suo possibile autore e, per averne conferma, la Procura di Salerno ha disposto l'effettuazione di due diverse consulenze grafologiche da parte della Polizia Scientifica, su due lettere diverse da lui provenienti. A settembre, nell'ambito del processo The Keys, Mirarchi è stato condanna a 8 anni di carcere.