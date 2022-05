Rifiuti a Napoli, De Luca: «Serve la quarta linea del Termovalorizzatore»

«Servirà realizzare una quarta linea nel termovalorizzatore di Acerra»: l’annuncio arriva dal governatore Vincenzo De Luca che lo comunica a margine della presentazione degli Stati generali sull’ambiente in Campania - Green Med Symposium.



Il tema non è certo nuovo e il deficit impiantistico regionale è evidente: si continuano a esportare 140mila tonnellate di frazione secca all’anno, con una spesa rilevante (il costo per smaltire in impianti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati