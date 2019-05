Mercoledì 8 Maggio 2019, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 158 anni della costituzione dell'Esercito Italiano sono stati festeggiati con un concerto della banda della Forza armata ne Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli..All'evento ha partecipato il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina. Il concerto è stato presentato dalla conduttrice televisiva RAI Veronica Maya e dall'attore Gabriele Blair.I brani eseguiti dalla banda dell'Esercito hanno celebrato l'Italia, la città di Napoli e la sua cultura, passando da canzoni di autori classici come Paisiello e Verdi, a pezzi della più celebre tradizione partenopea, sia del passato che del presente. Momento particolarmente emozionante è stato la chiusura del concerto con la stata la dedica a Pino Daniele, uno dei simboli della musica contemporanea di Napoli, con l'esecuzione del brano"Napul'è" da parte del fratello Nello Daniele.Costituita nel 1964, la Banda dell'Esercito, diretta dal Maggiore Antonella Bona, si compone di 102 elementi e partecipa a molteplici manifestazioni svolgendo un'apprezzata attività, sia in Italia che all'estero, adeguando, ove necessario, formazione e musiche alle tradizioni locali.Il Conservatorio di musica San Pietro a Majella è il più antico in Italia ancora in attività, ed accoglie una delle più prestigiose scuole di musica italiane, dove si sono formati un elevatissimo numero di eccellenti compositori, tra i quali proprio Domenico Scarlatti, che portarono allo sviluppo della scuola musicale napoletana del 1700.